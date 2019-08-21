صاروخ باليستي متوسط المدى يدمر غرفة العمليات المشتركة في صامطة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان
اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحه اليمنيه العميد يحيى سريع، قبل قليل، عن عملية عسكرية جديدة أستهدفت غرفة العمليات العسكرية في السعودية.
وقال العميد سريع في تصريح صحفي قبل قليل : أن القوة الصاروخية اطلقت صاروخا بالسيتيا متوسط المدى على غرفة العمليات المشتركة فى صامطة بجيزان .
وأكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية ، مشيراً الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادات .
ونوه الى أن الضربة الصاروخية جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، مضيفاً أن غرفة العمليات المستهدفة كانت تدار منها العمليات العسكرية باتجاه الحدود.
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