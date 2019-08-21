وزير في حكومة هادي يهدد الإمارات ويتوعد بالتصعيد في جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

أعلن قيادي كبير في حكومة هادي عن شن حرب على الإمارات وذلك في محاولة للتخفيف من وصمة العار التي لحقت بالحكومة بعد طردها من المحافظات اليمنية الجنوبية.

وقال صالح الجبواني الذي يشغل منصب وزير النقل أن حكومته ستعلن التعبئة العامة لمواجهة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجنوب.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الجبواني قوله ليس أمامنا إلا مواجهة التمرد بكل ما نملك من قوة وإعلان التعبئة العامة للحفاظ على اليمن ووحدته واستقراره وتعليم المرتزقة وأسيادهم درساً لن ينسوه”.

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الا أن الجبواني عاد ليخفف من حده تهديداته بالقول: نعمل على تحضير ملفات سياسية وحقوقية وإنسانية وسنرفعها للهيئات والمحاكم الدولية ضد ‎الإمارات وضباطها.

وأكد: سنعد ملفات سياسية وحقوقية للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها وستشمل الملفات ما فعلته الإمارات من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة اليمن.

كما أكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي ولد في غرفة مخابرات في أبوظبي وهو أداة إماراتية مئة في المئة.