إب: العثور على طفلة في السادسة من عمرها مقتولة في مدينة جبلة

عثر على طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، متوفية بمدينة جبلة، غرب مدينة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر خاصة، لمراسل "يمن شباب نت"، إن "ريماس عبدالسلام نعمان القادري 6سنوات" قتلت الليلة الماضية، في مدينة جبلة من قبل مجهولين.
وأوضحت أن الطفلة كانت في منزل جدها في قرية "المنزل" بعزلة "الشراعي"، بمديرية جبلة، وغادرت المنزل قبيل المغرب، لكنها لم تصل إلى منزلها القريب، الأمر الذي دعى أمها إلى القلق عليها والبحث عنها.
وأشارت المصادر إلى أن أبناء القرية قاموا بالبحث عنها ووجدوها متوفية في إحدى البنايات الحديثة في القرية وعليها آثار تعذيب وخنق.
وبحسب المصادر فقد تم نقل جثة الطفلة إلى مستشفى الأمومة والطفولة بمدينة إب، حتى يتم القبض على الجاني.
يذكر أن مدينة جبلة، قد شهدت مطلع ديسمبر من العام الماضي، جريمة شنيعة، اهتزت لها مدينة إب وشكلت رأي عام، حيث قتلت طفلة تدعى "آلاء الحميري" على يد شخص من أبناء المنطقة بعد اختطافها واغتصابها.
وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، جرائم جنائية بصورة شبة يومية، وانتشار للعصابات المسلحة.
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