النخبة الحضرمية تلقي القبض على مشعوذين الأربعاء 21 أغسطس 2019 النخبة الحضرمية تلقي القبض على مشعوذين كتب الخليج 365-حضرموت القت النخبة الحضرمية القبض على اثنين بوحزتهما تمائم وحرز للسحر والشعوذة قادمين من محافظة أبين.

Advertisements وتبين بعد الاشتباكات عن وجود تمائم وحرز وآيات قرآنية ملطخة، للمساعدة في أعمال السحر والشعوذة ليتم اتخاذ الإجرات القانونية بحقهما وتسليمها للجهات المختصة بالمحافظة. وقال مصدر مسؤول بالنقطة الأمنية، إن أفراد النقطة الأمنية يتمتعون بحس أمني عالي جعلهم سدا منيعا لكل المتربصين بأمن حضرموت.. يذكر أنه منذ تسلم لواء النخبة الحضرمي بالمنطقة العسكرية الثانية للنقطة تم منع الكثير من عمليات التهريب والقبض على المطلوبين واستعادة المسروقات ما جعلها تحظى باهتمام وإشادة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

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