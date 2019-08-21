تعزيزات حوثية ضخمة صوب الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة 

الأربعاء 21 أغسطس 2019 كتب الحديدة - الخليج 365 دفعت مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن بتعزيزات ضخمة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في القوات المشتركة أن المليشيات دفعت بتعزيزات ضخمة نحو منطقة الجبلية وتتضمن آليات عسكرية تحمل عناصر مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأضافت المصادر أن التعزيزات الحوثية القادمة من مناطق سيطرتها تصل على دفعات وفي أوقات متفرقة ، تزامنت مع قصف واستهداف مكثف تشنه المليشيا على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مناطق متفرقة من الجبلية بمختلف أنواع الأسلحة.

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