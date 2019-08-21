رداً على تنكر شرعية الإخوان .. نشطاء يطلقون #جنوبيون_السعوديه_والامارات_بقلوبنا

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أطلق نشطاء جنوبيون على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر، تويتر، هاشتاج بوسم "جنوبيون السعوديه والامارات بقلوبنا"، وذلك رداً على تنكر شرعية الإخوان لدور الإمارات في دعمها ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وتفاعل عشرات السياسيون والنشطاء والكتاب الجنوبيون مع الهاشتاج الذي قالوا أن إطلاقه يعد تقديراً لتضحيات السعودية والإمارات .. لافتين إلى أن هناك فرق بين شعب الجنوب والإخوان .

وقال الإعلامي، وضاح بن عطية، أنه تم إطلاق هذا الهاشتاج بالتزامن مع مع وصول وفد الإنتقالي برئاسة الزبيدي للمملكة ولقائه الأمير خالد بن سلمان .. معتبراً الهاشتاج رسالة للرأي العام على شراكة شعب الجنوب مع التحالف في محاربة التمدد الإيراني ومكافحة الإرهاب مهمة لاستقرار المنطقة .

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من جانبه أكد ابو حرب اليافعي، أن الجنوبيين سيكونون ضد كل من يمس السعوديه او الامارات بسوء .. لافتاً إلى إنها إخوة الدم لا تباع ولا تستبدل .

من جانبه قال د صدام عبدالله أن شعب الجنوب ومقاومته الباسلة الشريك الحقيقي للتحالف العربي في دحر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وفي مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار .. مؤكداً أنه لا ينكر فضل التحالف في دعمه السخي الاحكومة فأرة مسترزقة في فنادق خارج الوطن ولا ترغب في إنهاء الحرب .

من جانبه عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد محمد بامعلم، أكد على استمراریة الشراكة في الحرب مع دول التحالف العربي بقیادة المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة لمحاربة ووقف التمدد الحوثي الفارسي في المنطقة ، وكذا إستمرار الشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب .

فيما أشار الناشط علي ناصر العولقي إلى أن المجلس الانتقالي أثبتوا بانهم رجال دوله وأستطاع خلال اسبوعين فقط، استطاع السيطره على 3 محافظات جنوبيه .. مضيفاً أن المجلس لم ياتي من الفنادق، بل كان بجانب شعبه في اسوا الظروف والازمات، ليلبي مطالبه، والدفاع عن حقوقه فكان النصر حليفأ لنا، سياسيا وعسكريا واعلاميا .

اما الناشط علي واقس، فقال "لن ينسى شعب الجنوب العربي الدعم السخي الذي قدمته له دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، وقد قطعوا عهدا على انفسهم أن يدافعوا على أرض الحرمين ودولة الامارات بما يملكون من قوه" .