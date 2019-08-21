وساطة قبلية تنجح في الاتفاق على تسليم عتق سلمياً للانتقالي

وساطة قبلية تنجح في الاتفاق على تسليم عتق سلميا للانتقالي

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

نجحت اليوم الأربعاء، وساطة قبلية محلية من وجهاء وأعيان محافظة شبوة، في إبرام اتفاق بين السلطة المحلية بالمحافظة وقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي تقضي بانسحاب القوات التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة وتسليم المحافظة سلمياً لقوات المجلس الانتقالي.



وأكد الشيخ لحمر علي لسود العبدلي انه تم الاتفاق بين السلطة المحلية وقيادة الانتقالي بشبوة على خروج اللواء ٢١ وقوات الأمن الخاصة (قوات لعكب ) من مدينة عتق.

Advertisements

كما أكد انه تم الاتفاق على الغاء كل الاستحداثات التي قامت بها السلطة المحلية خلال الشهرين الماضيين.

وقضى الاتفاق ان تتحمل النخبة الشبوانية وقوات الأمن العام مسوولية الأمن بالعاصمة عتق، على أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال ١٢ ساعة من الان .

وكانت مصادر اعلامية افادت بوجود مفاوضات تقودها شخصيات قبلية لتسليم مدينة عتق عاصمة شبوة للقوات المسلحة الجنوبية وسحب جميع الاستحداثات العسكرية للقوات التابعة للجنرال الاحمر.