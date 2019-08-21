السيد الحوثي ينتقد المبعوث الأممي الى اليمن ويطالبه بالمستوى المطلوب من الحياد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

انتقد قائد الثورة، السيد ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، حالة الجمود التي يعاني منها المبعوث الأممي، وهو ما يظهر من خلال جولاته المتكررة والغير منتجة بشأن احلال السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السيد الحوثي اليوم الأربعاء، مع ﺎﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷ‌ﻣﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎﺭﺗﻦ غريفيث، والذي تطرق الى اخر المستجدات على الساحة المحلية في ظل التحركات الأممية التي يجريها المبعوث الأممي.

Advertisements

وقد اشار السيد خلال اللقاء الى الحلقة المفرغة التي يدور فيها المبعوث الأممي والتي لم يعد بها جديد يذكر غير إعادة التموضع في الزوايا الضيقة.

وبحسب المتحدث الرسمي بإسم أنصار الله “محمد عبدالسلام” فقد جرى تذكير غريفيث بالمواقف السابقة التي استجاب فيها الطرف الوطني لمبادرته حول اجراء عملية جزئية لتبادل الاسرى والمعتقلين إضافة الى المطالب الصريحة والمستمرة لاستكمال اتفاق السويد خاصة فيما يتعلق باتفاق الحديدة ، لا سيما بعد تنفيذ الطرف الوطني في صنعاء لإعادة الانتشار من طرف واحد.. وهو ما تعمد المبعوث الأممي الى تجاهله الى احاطته الأخيرة المقدمه لمجلس الأمن.

كما اشار السيد الى استجابة الطرف الوطني كذلك لكل التفاهمات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات لاسيما في ظل الوضع الإنساني المتفاقم والمخاطر المتعددة .

ودعا قائد الثورة في اللقاء الى أهمية أن يلحظ المبعوث الأممي بالمستوى المطلوب من الحياد .