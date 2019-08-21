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وصول ناقلات الديزل إلى محطات توليد الكهرباء في عدن 

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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وصول ناقلات الديزل إلى محطات توليد الكهرباء في عدن

الأربعاء 21 أغسطس 2019

وزارة الكهرباء اليمنية

وزارة الكهرباء اليمنية

وصول ناقلات الديزل إلى محطات توليد الكهرباء في عدن 

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عدن - الخليج 365

قالت وزارة الكهرباء والطاقة، أن الناقلات المحملة بمادة الديزل وصلت إلى محطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن .

وأوضحت الوزارة أن وصول الناقلات جاء بعد ضخ 2000 طن متري من مادة الديزل الى خزانات شركة النفط بالبريقة بصورة عاجلة .. مشيرة إلى أن السفينة لازالت تقوم بتفريغ الكمية المقدرة ب60 الف طن متري من مادة الديزل الى خزانات المصفاة .

وجددت الوزارة إعتذارها للمواطنين عن المضايقات الناتجة من ساعات الانقطاعات الطويلة والخارجة عن ارادتها .

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