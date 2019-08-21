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وصول ناقلات الديزل إلى محطات توليد الكهرباء في عدن
الأربعاء 21 أغسطس 2019
وزارة الكهرباء اليمنية
كتب
عدن - الخليج 365
قالت وزارة الكهرباء والطاقة، أن الناقلات المحملة بمادة الديزل وصلت إلى محطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن .
وأوضحت الوزارة أن وصول الناقلات جاء بعد ضخ 2000 طن متري من مادة الديزل الى خزانات شركة النفط بالبريقة بصورة عاجلة .. مشيرة إلى أن السفينة لازالت تقوم بتفريغ الكمية المقدرة ب60 الف طن متري من مادة الديزل الى خزانات المصفاة .
وجددت الوزارة إعتذارها للمواطنين عن المضايقات الناتجة من ساعات الانقطاعات الطويلة والخارجة عن ارادتها .
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