شاهد.. نهب قوات الحماية الرئاسية لقصر المعاشيق الأربعاء 21 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 - خاص تمكنت قوات الحزام الأمني، بقيادة مختار النوبي، من إحتواء الأوضاع في محيط قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، والتي شهدت فوضى وعمليات نهب وسلب طالت المباني المحيطة بالقصر .

وتسبب إنسحاب الحماية الرئاسية بشكل مفاجئ بعملية سلب ونهب طالت مخازن الأسلحة والذخائر من قبل حراسة القصر والمواطنين . وذكرت مصادر، أن إنسحاب الحماية الرئاسية جاء عقب خلافات نشبت بين قيادات ألوية الحماية الرئاسية على مخازن السلاح أدى إلى الاشتباك والتنسيق فورا لدخول المواطنين لنهب مابداخله .

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