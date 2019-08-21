شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : صحفي وسياسي جنوبي كبير يكشف عن مصير التحالف السعودي الاماراتي ووضع الشرعية والانتقالي خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الناشط والاعلامي اليمني فتحي بن لزرق على الاحداث الاخيرة التي شهدها جنوب اليمن هي قف الى المجهول تقوم بها كل الاطراف في اليمن.

وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدها أبابيل نت: القفز الى المجهول هو عنوان المرحلة القادمة لكل الاطراف المتصارعة.

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واضاف، يقفز الاماراتيون والانتقالي الى المجهول دونما استعداد حقيقي لملء فراغ الدولة.

وذكر، وتقفز الشرعية الى المجهول فلا عاصمة ولا حضور لها بعد اليوم في عدن.

ولفت، ويقفز السعوديون الى المجهول بعلاقتهم مع الإمارات مابين التحالف وضده.