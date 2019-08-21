الصواريخ اليمنية تحصد ارواح المرتزقة في عسير وافشال زحف في نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير

أعلن الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة العديد من مرتزقة الجيش السعودي بقصف صاروخي ومواجهات في قطاعي عسير ونجران.

وأكد مصدر عسكري، أن القوة الصاروخية استهدفت بعدة صواريخ محلية الصنع نوع “زلزال1 ” مداه 3 كيلو مترات، تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير.

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ووفقاً للمصدر، أوقع القصف الصاروخي أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة

في السياق، أشار المصدر إلى مقتل وإصابة العديد من المرتزقة في قطاع نجران اثر افشال محاولة تسلل للمرتزقة قبالة السديس .

وقال المصدر أن سقوط القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة جاء بعد انفجار عبوتين ناسفتين على تجمعاتهم