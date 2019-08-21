شكرا لقرائتكم خبر عن ”ابن سلمان” يصدم عيدروس الزبيدي ورفاقه أثناء استقباله لهم في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة “الشرق الاوسط”، اليوم الأربعاء، ان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عقد لقاءاً مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي لمناقشة التطورات الاخيرة في جنوب اليمن .

وقالت الصحيفة إنه جرى التأكيد خلال اللقاء على دعم السعودية للشرعية اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار، كما تمت مناقشة الأحداث الأخيرة في عدن.

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- ورد للتو: ”ابن سلمان” يصدم عيدروس الزبيدي ورفاقه أثناء استقباله لهم في السعودية



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وثمن الأمير خالد قبول المجلس لدعوة المملكة للحوار، واستجابتهم لطلب التحالف بوقف إطلاق النار، وعدم التصعيد عسكرياً أو إعلامياً، مطالباً بالتهدئة الكاملة.

وشدد نائب وزير الدفاع السعودي على ضرورة حل الخلافات بالحوار، بعيداً عن استخدام القوة، والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة خطر الميليشيات الحوثية، المهدد والعدو الرئيسي لليمن، أرضاً وشعباً، وعدم القبول بتسليم اليمن لولاية الفقيه.

وأشار الأمير إلى أهمية حل القضية الجنوبية بالحوار، بعيداً عن استخدام القوة؛ حيث لن يستفيد من ذلك سوى النظام الإيراني وذراعه الحوثية في اليمن.