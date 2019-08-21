الحزام الأمني يحتوي أعمال الفوضى والنهب في محيط المعاشيق بعدن

الأربعاء 21 أغسطس 2019

قوات الحزام الأمني

كتب الخليج 365 - خاص

أفاد مراسل (الخليج 365) في العاصمة عدن، أن قوات الحزام الأمني في مدينة كريتر إحتوت أعمال الفوضى والنهب التي شهدتها منطقة حقات في محيط قصر المعاشيق، بتواطؤ من جنود الحماية الرئاسية المكلفين بتأمين المنطقة .

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وذكر مراسلنا، أن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إنتشرت في محيط حقات وقطعت الطرقات المؤدية إلى المنطقة وأوقفت أعمال النهب والسلب التي قام بها جنود في الحماية الرئاسية بمشاركة مواطنين من أبناء المنطقة على صلة بالجنود .. موضحاً أن جنود الحماية الرئاسية قاموا بفتح بوابات القصر الأولى لتبدأ أعمال النهب والفوضى .

وبحسب مصادر محلية، فإن أعمال النهب بدأت عقب خلافات بين قائدي اللواء الأول حماية رئاسية، سند الرهوة، واللواء الثالث، لؤي الزامكي، بشأن مرتبات الأفراد قبل أن تتحول إلى أعمال نهب وفوضى .

وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن النهب لم يطال قصر المعاشيق ولكن طال المباني المحيطة به في منطقة حقات .. لافتة إلى قصر المعاشيق يقع تحت حماية قوات التحالف العربي التي تفاجأت بالفوضى المفاجئة عند البوابات الأولى للقصر .