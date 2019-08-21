أيمن بجاش يكتب: الشرعية تدفع الإنتقالي للإنتصارات في عدن

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

يواصل المجلس الإنتقالي الجنوبي تحقيق إنتصارات سياسية وكسب التأييد الشعبي بتجاوزه العراقيل والعقبات التي وضعتها الحكومة الشرعية على خلفية التحركات العسكرية لتطهير المعسكرات من التنظيمات المتطرفة والعناصر الموالية لحزب الإصلاح المعروف بولائه لجماعة الإخوان المحظورة .



فالإنتقالي بعد نجاحه العسكري في تطهير عدن من معسكرات لم تصمد أمام قواته أكثر من 12 ساعة، إنتقل لتحقيق إنتصارات سياسية كبيرة تجسدت بتجاوبه مع دعوة وزارة الخارجية السعودية لحضور حوار عاجل في جدة من أجل حل الخلافات التي بين المجلس والشرعية، وهذا التجاوب لم يكن مشروطاً كما هو الحال مع الحكومة الشرعية التي لازالت تضع الشروط والعراقيل وهي مختطفة بقبضة الإصلاح الذي يسيرها لتحقيق أهدافه ومطامعه التي يعرفها القاصي والداني .

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وقبل ذلك كان للمجلس الإنتقالي الجنوبي موقفاً مشرفاً بتجاوبه مع تحركات الشقيقة الكبرى وقائدة التحالف العربي المملكة العربية السعودية لإحتواء الوضع في العاصمة عدن، على عكس الشرعية التي واصلت نحيبها وشجبها وإستنكارها بل وتناست عدوها الأساسي ممثلة بجماعة الحوثي الإنقلابية وذهبت إلى مهاجمة المجلس الإنتقالي .

كما أن قرارات الشرعية الأخيرة التي إستهدفت بشكل مباشر المواطنين الذين عاشوا يومين في ظل إنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، دفعت الإنتقالي إلى بذل جهوداً كبيرة لتحقيق إنتصار قد يكون له أثره الكبير على الصعيد المحلي، ويتمثل هذا الإنتصار بتوفير وقود محطات الكهرباء بعد رفض الشرعية القيام بواجبها وتوفيره بهدف إحراج الإنتقالي أمام التأييد الشعبي الجنوبي له، حسبما كانت تعتقد .

وما يزيد من هشاشة موقف الشرعية، هو هجومها غير المبرر على الشريك البارز والفاعل في التحالف العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، التي روت بدماء أبنائها الطاهر تربة اليمن شمالاً وجنوباً، وقدمت دعماً إغاثياً وإنسانياً لا محدوداً وأعادة بناء ما دمرته الميليشيات في المحافظات المحررة .

إن إستمرار السقوط السياسي والأخلاقي والعسكري لحكومة الشرعية المتواجدة في الفنادق، يعني بما لا يدع مجالا للشك إنتصارات متتالية للمجلس الإنتقالي الجنوبي المتواجد على الأرض .

لذا يجب على الشرعية أن تعيد قراءة المشهد بشكل صحيح وتستفيد من تحركات الإنتقالي للتخلص من هيمنة الإصلاح، والإعتراف به كشريك، والتوجه نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو تحرير البلاد من الجماعة الإنقلابية التي تنفذ أجندة لا تضر اليمن وحده بل تضر المنطقة العربية برمتها .