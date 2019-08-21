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واشنطن: نشاطات إيران الاستفزازية ودعمها للحوثي تشكل تهديدا جديا
الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
طهران صنعاء - الخليج 365
أكدت القيادة الوسطى الأميركية، اليوم الأربعاء، أن نشاطات إيران الاستفزازية ودعمها لأذرعها مثل ميليشيات الحوثي تشكل تهديدا جديا للاستقرار في المنطقة.
وأضافت في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "نحن نحقق في التقارير التي تشير إلى استهداف الميليشيات الحوثية لطائرة أميركية مسيرة في منطقة مسموح بالتحليق فيها باليمن".
وكان مسؤولان أميركيان أفادا لوكالة رويترز بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 فوق اليمن أمس الثلاثاء.
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