واشنطن: نشاطات إيران الاستفزازية ودعمها للحوثي تشكل تهديدا جديا

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب طهران صنعاء - الخليج 365

أكدت القيادة الوسطى الأميركية، اليوم الأربعاء، أن نشاطات إيران الاستفزازية ودعمها لأذرعها مثل ميليشيات الحوثي تشكل تهديدا جديا للاستقرار في المنطقة.

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وأضافت في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "نحن نحقق في التقارير التي تشير إلى استهداف الميليشيات الحوثية لطائرة أميركية مسيرة في منطقة مسموح بالتحليق فيها باليمن".

وكان مسؤولان أميركيان أفادا لوكالة رويترز بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 فوق اليمن أمس الثلاثاء.