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10 قذائف حوثية تدمر محطة مشتقات نفطية بحيس في الحديدة
الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثية خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف محطة للمشتقات النفطية التابعة للمواطن جمال علي فارع في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وذكرت مصادر محلية في حيس أن المليشيات استهداف محطة المشتقات النفطية في مدينة حيس بقصف مدفعي بعدد من القذائف التي تساقطت على المحطة وألحقت بها أضراراً كبيرة.
وأضافت المصادر أن عدد من قذائف بي 10 والهاون ، سقطت في محيط المحطة مخلفة دمارا واسعا في محطة المشتقات النفطية.
وتواصل مليشيات الحوثي استهداف وقصف المحطات التجارية والصناعية في مختلف مديريات محافظة الحديدة إضافة إلى استهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية.
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