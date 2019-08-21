10 قذائف حوثية تدمر محطة مشتقات نفطية بحيس في الحديدة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثية خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف محطة للمشتقات النفطية التابعة للمواطن جمال علي فارع في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

Advertisements

وذكرت مصادر محلية في حيس أن المليشيات استهداف محطة المشتقات النفطية في مدينة حيس بقصف مدفعي بعدد من القذائف التي تساقطت على المحطة وألحقت بها أضراراً كبيرة.

وأضافت المصادر أن عدد من قذائف بي 10 والهاون ، سقطت في محيط المحطة مخلفة دمارا واسعا في محطة المشتقات النفطية.

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف وقصف المحطات التجارية والصناعية في مختلف مديريات محافظة الحديدة إضافة إلى استهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية.