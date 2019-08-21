ورد الان .."رئيس المجلس الانتقالي" يلتقي قبل قليل بـ"بن سلمان" في قاعة مغلقة في جدة ..(تفاصيل ماحدث)

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عدن - ياسمين التهامي - التقى قبل قليل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في حوار جدة بنائب وزير الدفاع السعودي . Advertisements وبحسب مصادر لصحيفة "عدن الغد" فقد عقد وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة في قاعة مغلقة . ووصل مساء امس الثلاثاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة في الحوار الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية.

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