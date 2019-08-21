شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الان.. الإطاحة بحكومة “عبدالملك” وتغيير كل الوزراء وتشكيل حكومة جديدة بمشاركة “الانتقالي” ودعم كامل من التحالف العربي وهذا هو منصب الزبيدي ( تفاصيل طارئة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مسؤول يمني لوكالة رويترز، أن هناك خيارات يتم بحثها بعد انقلاب عدن، لتدارك الأوضاع وإعادة إصلاحة منظومة الشرعية.

وكشفت المسؤول اليمني، أن التحالف يؤيد اقتراح تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي بعد انسحابه من المواقع التي يسيطر عليها في عدن.

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وأشارت وكالة روتيرز، وفقاً لثلاثة مصادر يمنية إن رفض الانفصاليين في جنوب اليمن التخلي عن السيطرة على ميناء عدن أدى إلى إرجاء قمة مزمعة لبحث إعادة تشكيل الحكومة اليمنية التي أطاح بها الحوثيون بحيث تضم انفصاليين وإنهاء الوضع المتوتر.

وكانت السعودية قد دعت لعقد الاجتماع بعد أن سيطرت قوات انفصالية في العاشر من أغسطس آب على معسكرات ومؤسسات أخرى تابعة للدولة في المدينة الساحلية الجنوبية التي تمثل المقر المؤقت لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية.

وقال مسؤول يمني طلب عدم نشر اسمه ”ان الانتقالي يطالب بأن يكون نائبا لرئيس الجمهورية وبصلاحيات كاملة تمكنه من اتخاذ القرارات وان هذا قد يكون ممكنا في حال تنفيذ الشرط الرئيسي من قبل التحالف بانسحابه الكامل من المعسكرات والمقرات التي سيطر عليها “.

وقال المسؤول إن هادي، الذي لا يتمتع بقاعدة سلطة شخصية والذي فقد الحظوة لدى الإمارات عضو التحالف منذ فترة طويلة، قد يتم تحييده إذا ما اختير نائب جديد له.

وامتنع التحالف عن التعليق على الأمور غير العسكرية. ولم يرد رد من وزارتي الخارجية أو المكاتب الإعلامية الحكومية في السعودية والإمارات.

وقالت المصادر إن القوات الجنوبية التي تدعمها الإمارات ترفض حتى الآن الانسحاب من المعسكرات في الوقت الذي انسحبت فيه من المؤسسات الأخرى التابعة للدولة إذ أنها تعتقد أن ذلك سيضعف موقفها.

وقالت حكومة هادي إنها لن تشارك في المحادثات إلى أن ينتهي ”الانقلاب“.