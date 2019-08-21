بالفيديو.. مسام يجري تجارب استخدام جهاز حديث لكشف الألغام العميقة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

دشن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” اليوم في مقره الرئيسي بمحافظة مأرب الدورة التدريبية لفريق الإستطلاع والمسح والفريق الأول مسام على استخدام جهاز كشف الألغام العميقة.



وفي تصريح خاص للمكتب الإعلامي لمشروع “مسام” أكد الخبير الأجنبي السيد “رتيف” مدير العمليات بمشروع “مسام” أن المشروع استقدم جهاز كشف الألغام العميقة، وهو حسب وصفه من أحدث الأجهزة المستخدمة عالميا في كشف الألغام العميقة، والمدفونه على عمق متر، ويتم حاليا تدريب فريقي الاستطلاع والفريق الأول مسام على طريقة استخدامه.

وأضاف السيد “رتيف” أن جهاز كشف الألغام العميقة سيعمل على كشف الألغام التي جرفتها سيول الأمطار، وكذلك الألغام التي دفنت بالكثبان الرملية في المناطق الصحراوية، وسيساهم في زيادة فعالية الفرق الهندسية في عمليات المسح والنزع.

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وفي تصريح خاص للمكتب الإعلامي لمشروع مسام، أكد قائد فريق المسح الميداني الرائد حسين العقيلي إنه تم اليوم البدء بتدريب الفريق الأول وفريق المسح الميداني على الجهاز في الميدان وإنه تم اكتشاف بعض الشظايا كانت مدفونة تحت الأرض، حيث أنه قد تم المسح سابقا بالجهاز اليدوي لم يكتشفها.

وعبر العقيلي عن ارتياح الفريقين بالجهاز الجديد، آملين في تحقيق نتائج سريعة واختصارا لوقتهم في إنجاز العمل بشكل أكبر وأفضل في الميدان.