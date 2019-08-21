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حصري.. فساد بمكتب محافظ تعز مبلغ مالي مقابل قرار تعيين
الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - علي كامل:
كشف مصدر خاص، اليوم الأربعاء، عن الفساد في مكتب محافظ تعز واصفا إياه بأنه "لا يطاق ولا يمكن تصوره".
وذكر المصدر لمراسل "الخليج 365" - "طلب عدم الكشف عن هويته - بأن مدير مكتب المحافظ يأخذ مبالغ تتراوح بين خمسمائة ألف ريال لقرار تعيين مدير عام وثلاثمائة ألف لقرار تعيين مستشار ومدير إدارة".
وأشار إلى أن "معظم من صدرت لهم قرارات التعيين ليسوا ممن يعملون في الجهاز الوظيفي للدولة".
وبين أن "كل مؤهلاتهم هي المبالغ التي يشترون بها القرارات من المزاد المفتوح في مكتب محافظ تعز"، حد تعبيره.
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