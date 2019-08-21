قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": الإمارات قدمت الكثير لشعب الجنوب ولا ننسى فضلها

قيادي جنوبي لــ الإمارات قدمت الكثير لشعب الجنوب ولا ننسى فضلها الأربعاء 21 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الشحات غريب قال الناشط والقيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور»، قامت دولة الامارات العربية المتحدة، بدعم انساني جبار من خلال الهلال الأحمر الاماراتي ، كما قدمت لشعب الجنوب المواد الغذائية والأدويه والخدمات الصحية وتكفلت بمخيمات النازخين وعلاج الجرحى والاهتمام بأسر الشهداء.

وأضاف القيادي الجنوبي في تصريحات خاصة، أنها قامت أيضا ببناء وترميم المدارس ، وقدموا الكثير من الخدمات الانسانية. Advertisements وأشار بالنسبة للجانب العسكري قدمت الإمارات الكثير من تضحيات الشهداء العسكريين أبناء دولة الإمارات الذين ضحوا بأنفسهم لأجل الجنوب وشعبه، وقدمت الدعم المادي والعسكري في بناء المعسكرات وتدريب الألوية الجنوبية، وتزويدهم بالعتاد العسكري اللازم. وقال إن هذا الدعم السخي الذي قدمته الإمارات للجنوب وشعبه ليس غريب على الإمارات وقيادتها الحكيمة والمعروفه بالكرم والحكمة والشجاعة. وفي الاخير قال نشكر دولة الإمارات شعباً وقيادةً على كل المواقف والدعم الذي قدموه للجنوب وشعبه ولن ننساه ماحيينا.

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