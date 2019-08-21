الدفاع المدني يخمد حريقا شب في منزل مواطن بفوه غربي المكلا

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

تمكن فريق من الدفاع المدني بمدينة المكلا ، مساء الثلاثاء ، من إخماد حريق شب في منزل احد المواطنين بمنطقة فوه ، غربي المدينة ، دون تسجيل اي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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وفور تلقي غرفة العمليات بلاغا يفيد بنشوب الحريق في باحة منزل احد المواطنين هرعت سيارات الدفاع المدني الى الموقع واخمدت النيران التي كادت أن تلتهم المنزل وتصل إلى المنازل المجاورة نتيجة وجود كميات من أعلاف المواشي في فناء المنزل .

سكان الحي اشادوا بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني ووصولها فور تلقيها البلاغ ماساهم في عدم تسجيل اي خسائر.

مؤكدين أن ذلك يعزز من ثقتهم برجال الأمن والدفاع المدني الذين عكسوا صورة نموذجية في نجدة المواطنين.

ومنذ مطلع العام الجاري تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد عشرات الحرائق التي نشبت في ممتلكات عامة وخاصة .