الحوثي يختطف تجاراً في صنعاء رفضوا تمويل فعاليات ما يعرف بالولاية

الحوثي يختطف تجارا في صنعاء رفضوا تمويل فعاليات ما يعرف بالولاية

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - صنعاء

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حملة اختطافات واسعة، خلال اليومين الماضيين، استهدفت عدداً من التجار في العاصمة المختطفة صنعاء.

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وقالت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية قامت بعمليات ابتزاز ونهب واسعة على مختلف المستويات بصنعاء والمدن الأخرى الواقعة تحت قبضتها بدعوى إحياء ذكرى ما تسميه "بيوم الغدير أو يوم الولاية".

وأشارت المصادر، إلى أنه رغم حرمان موظفي الدولة رواتبهم لمدة عامين إلا أن الجماعة المدعومة من إيران تغدق الأموال على المناسبات الطائفية وحملات حشد المقاتلين وتجمع عبر إذاعاتها تبرعات وصلت إلى 300 ألف دولار لحزب الله اللبناني. ولفتت المصادر، إلى أن المليشيات تواصل في الوقت الحالي حملاتها الميدانية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لها التي تستهدف من خلالها أصحاب المتاجر والباعة المتجولين لإجبارهم على دفع مبالغ مالية بحجة دعم هذه المناسبة.

وأكد شهود عيان أن المليشيات شنت اليومين الماضيين حملات اختطاف طالت عدداً من التجار وباعة متجولين بعدد من أسواق وشوارع العاصمة واقتادتهم إلى سجون مجهولة لرفضهم دفع المبالغ التي فرضتها المليشيات عليهم.

وأشاروا إلى أن المليشيات فرضت من خلال حملاتها مبالغ مالية على التجار وأصحاب البسطات تتراوح ما بين ألفين ريال يمني إلى 20 ألف ريال يمني.