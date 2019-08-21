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مقاومة الضالع تبارك انتصارات أبين وتؤكد وحدة الهدف والمصير
الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الضالع - الخليج 365
باركت قيادة القوات الجنوبية المشتركة المشاركة بجبهة محافظة الضالع الإنتصارات التي حققتها قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في محافظة أبين البطلة على ما تبقى من فلول المليشيات الإرهابية في المحافظة.
وأكدت قيادات القوات الجنوبية المشتركة بالضالع في بيان - تلقى "الخليج 365" نسخة منه على وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يربط القوات الجنوبية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها العسكرية والأمنية المرابطة في كل المعسكرات والساحات والميادين ومواقع الشرف والبطولة على طول وامتداد الوطن الجنوبي.
الجدير ذكره أن وحدات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بمحافظة أبين تخوض معركة تطهير المحافظة من ثكنات وتحصينات تنظيم القاعدة والدولة والمليشيات الإرهابية هناك محققةً انتصارات جنوبية كبرى.
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