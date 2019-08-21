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الحوثية تعتقل أحد قياداتها البارزة في صنعاء بسبب فضحه للفساد
الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
صنعاء - الخليج 365
أقدمت المليشيات الحوثية على اعتقال أحد قياداتها في صنعاء، بتهمة انتقاد قيادات في الجماعة واتهامهم بالفساد.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين اختطفوا القيادي إسماعيل الجرموزي المُعين من المليشيا مديراً للرقابة في وزارة الأوقاف منذ أيام بالقرب من منزله بصنعاء، كما جرى اقتياده إلى سجن الأمن السياسي.
وأضافت المصادر أن سبب الاعتقال هو قيام الجرموزي بنشر وثائق تدين القيادات الحوثية في وزارة الأوقاف بالفساد بينهم القيادي النافذ أحمد حامد "أبومحفوظ" المُعين من المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية والقيادي الحوثي فؤاد ناجي المعين من المليشيا نائباً لوزير الأوقاف.
وأشارت إلى أنه سبق وقامت الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي بتهديد الجرموزي واستدعائه أكثر من مرة لإجباره على السكوت، لكنه واصل انتقاد فساد القيادات الحوثية.
وكانت مليشيا الحوثي قد أحالت القيادي الحوثي عدنان الوزير رئيس ما يسمى اللجنة الثورية في وزارة العدل إلى المحكمة الجزائية؛ لمحاكمته على خلفية نشر فساد القيادي الحوثي أحمد عقبات المُعين من المليشيا وزيراً للعدل.
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