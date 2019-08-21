- 1/2
- 2/2
مقاتلات التحالف تدمر غرفة إتصالات وتواصل حصد تعزيزات المليشيات بكتاف صعدة
الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
صعدة - الخليج 365
واصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية إستهداف و حصد و تدمير عدد من الأليات و العربات العسكرية للمليشيا في كتاف إضافة إلى قصف إحدى غرف العمليات العسكرية في مركز المديرية و محيطها.
وفي عملية جديدة لسلاح الجو التابع للتحالف العربي تم تدمير غرفة عمليات عسكرية جديدة في منطقة اتياس بمحيط مركز المديرية و في ذات المنطقة كذلك تم قصف عدد من العربات المحملة بمواد تموينية و تعزيزات أخرى كانت في طريقها للمليشيا المتمركزة في وادي الفحلوين نتج عن ذلك مصرع عدد من عناصر المليشيات و خسائر في العتاد العسكري.
وتشهد جبهة كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة إشتباكات متقطعة و قصف متبادل بالهاونات بين القوات الحكومية من جهة وبين المليشيات الإنقلابية من جهة اخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر غرفة إتصالات وتواصل حصد تعزيزات المليشيات بكتاف صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.