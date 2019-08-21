مقاتلات التحالف تدمر غرفة إتصالات وتواصل حصد تعزيزات المليشيات بكتاف صعدة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب صعدة - الخليج 365

واصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية إستهداف و حصد و تدمير عدد من الأليات و العربات العسكرية للمليشيا في كتاف إضافة إلى قصف إحدى غرف العمليات العسكرية في مركز المديرية و محيطها.

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وفي عملية جديدة لسلاح الجو التابع للتحالف العربي تم تدمير غرفة عمليات عسكرية جديدة في منطقة اتياس بمحيط مركز المديرية و في ذات المنطقة كذلك تم قصف عدد من العربات المحملة بمواد تموينية و تعزيزات أخرى كانت في طريقها للمليشيا المتمركزة في وادي الفحلوين نتج عن ذلك مصرع عدد من عناصر المليشيات و خسائر في العتاد العسكري.

وتشهد جبهة كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة إشتباكات متقطعة و قصف متبادل بالهاونات بين القوات الحكومية من جهة وبين المليشيات الإنقلابية من جهة اخرى.