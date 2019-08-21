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مقاتلات التحالف تدمر غرفة إتصالات وتواصل حصد تعزيزات المليشيات بكتاف صعدة 

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صعدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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مقاتلات التحالف تدمر غرفة إتصالات وتواصل حصد تعزيزات المليشيات بكتاف صعدة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مقاتلات التحالف تدمر غرفة إتصالات وتواصل حصد تعزيزات المليشيات بكتاف صعدة 

كتب

صعدة - الخليج 365

واصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية إستهداف و حصد و تدمير عدد من  الأليات و العربات العسكرية للمليشيا في كتاف إضافة إلى قصف إحدى  غرف العمليات العسكرية في مركز المديرية و محيطها. 

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وفي عملية جديدة لسلاح الجو التابع للتحالف العربي تم تدمير  غرفة عمليات عسكرية جديدة  في منطقة اتياس بمحيط مركز المديرية و في ذات المنطقة كذلك تم قصف عدد من العربات المحملة بمواد تموينية و تعزيزات أخرى كانت في طريقها للمليشيا المتمركزة في وادي الفحلوين نتج عن ذلك  مصرع عدد من عناصر المليشيات و خسائر في العتاد العسكري. 

وتشهد جبهة كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة إشتباكات متقطعة و قصف متبادل بالهاونات بين القوات الحكومية من جهة وبين المليشيات الإنقلابية من جهة اخرى. 

 

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