وصول 10 محركات غاطسة للصرف الصحي بعدن من الإمارات

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عدن

ضمن الدعم المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة، استلمت مؤسسة المياة والصرف الصحي، 10محركات غاطسة ضمن اتفاقية وقعت قبل يومين بين ممثل الهلال الأحمر الإماراتي "علي الكعبي" ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن "المهندس فتحي السقاف.

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وأشار "السقاف " أنه بدء اليوم التجهيز لتركيب وتشغيل المحركات غاطس للمياه في آبار المناصرة وبئر أحمد وبئر ناصر حيث سيسهم ذلك برفع انتاج المياه بحوالي 17 ألف متر مكعب.

وشكر السقاف الأخوة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهلال الاحمر الاماراتي على هذا الدعم الذي يأتي ضمن سلسلة مشاريع سبق تقديمها لمؤسسة المياه.

وتواصل دولة الامارات العربية تقديم الدعم اللوجستي ضمن أستجابة عاجلة كانت قد وجهتها مؤسسة المياه نتيجة الاحداث الأخيرة في عدن حيث تسببت بانقطاع المياه في بعض مناطق عدن.