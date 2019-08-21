شركة إماراتية تزود كهرباء عدن بكمية من الوقود كافية لمدة شهر

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - عدن

أكد مصدر بشركة مصافي عدن ان شركة بترول أبوظبي الوطنية دفعت قيمة سفينة وقود دخلت ميناء الزيت بالبريقة ومخصصة لاحتياجات كهرباء العاصمة عدن.



واوضح المصدر في افادة صحيفة ان شحنة الوقود التي تم استيرادها من قبل رجل الاعمال احمد العيسي دفعت شركة بترول أبوظبي الوطنية قيمتها كاملة.

وبحسب المصادر فان على متن السفينة 60الف طن من الوقود وتكفي كهرباء عدن لشهر كامل.