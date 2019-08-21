إعلامي سعودي: الإمارات تعمل على رفع معاناة الشعب اليمني

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

قال الإعلامي السعودي أحمد السلمان: إن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو رئيسي في التحالف العربي في اليمن، كما أنها شريك للمملكة العربية السعودية للجهود الحث للمحافظة على وحدة اليمن والعمل على رفع المعاناة عن الشعب اليمني وعدم ترك اليمن ليكون جزءًا من اللعبة الإيرانية في المنطقة عبر ذراع إيران في اليمن المتمثل في ميليشيا الحوثي.



وأوضح "السلمان" أن الحرص الإماراتي نابع من العلاقة القوية التي تربطها بالمملكة العربية السعودية واتفاق الرؤى بين قيادتي البلدين للعمل سويًا وبشكل ثنائي مشترك في كل ما يحقق مصالحهما العليا ومصالح المنطقة ولاسيما في اليمن.. وفق "العرب مباشر".

ولفت إلى أن مسألة تحديد مصالح اليمنيين من يقررها هم اليمنيين أنفسهم ولكن وفق التوقيت المناسب حيث إن أي قرار اليوم في الداخل اليمني سيكون مصيريًا لمسار المستقبل اليمني، الشمال والجنوب اليوم مطالبين للحفاظ على الشرعية لضمان مواجهة العدو الأول وتحديد الخيارات يبقى في الوقت والتوقيت المناسبين، حيث خلت الحكمة في أحداث عدن الأخيرة وغاب تغليب المصلحة العليا.

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وأوضح أن بيان التحالف وموقف المملكة العربية السعودية جاء قويًا وحريصًا على تلك المصلحة في المستقبل المنظور كذلك تلاه موقف إماراتي واضح من أن ما يحدث لن يحقق المصلحة العليا لليمنيين. وللإمارات دور فعال على الأرض وجهودها مستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وضمان عدم تأثيرها سلبًا على مستقبل الشرعية والاستقرار في اليمن ومواجهة الحوثي وذلك كجزء من جهودها في إطار التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن.

واعتبر أن ما حدث في عدن فرصة مهمة لمراجعة شاملة والعمل للحفاظ على الدولة اليمنية بقيادة الحكومة الشرعية وفرض الأمن والاستقرار والتنمية وعودة الحياة وتخفيف معاناة الناس هناك.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية قدرت الموقف الإماراتي في إطار ذلك وهما حليفان استراتيجيان لتحقيق الأوضاع واستقرارها في اليمن كما أنهما حليفان مهمان لرفع المعاناة الإنسانية بجهودهما ماليًا ودوليًا.

وأضاف:" اليوم نشاهد تحركات دبلوماسية إيرانية بينها وبين الحوثي، حيث التقى خامنئي بالحركة الحوثية وهذا دليل كبير على الدعم والانتماء الحوثي الإيراني، وقد سبق ذلك قيام الحوثيين بمقابلة سفير إيران لدى سلطنة عمان، كل هذه الاجراءات تحدي واضح وصريح للقرارات الدولية في المسألة اليمنية، حيث يستمر الحوثي في ضربه بكل الاتفاقات ومنها ستكهولم في مسألة مسار الحلول الدبلوماسية والسياسية، كما أن إيران بذلك عبر هذه اللقاءات وفي ظل الاوضاع التي تشهدها المنطقة المحيطة لاسيما في الخليج العربي تعترف صراحة بدعمها للحوثي وما يقوم به من سلب للشرعية اليمنية وتهديد الجوار اليمني بالصواريخ والطائرات المصنعة في إيران، هذا التصعيد يجب أن يواجه بتوحيد الصف الداخلي في اليمن واتحاده مع الجهود التي يقوم بها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بجانب الإمارات العربية المتحدة".