حملة اختطافات حوثية واسعة تطال عدداً من التجار شمال الضالع

حملة اختطافات حوثية واسعة تطال عددا من التجار شمال الضالع

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - الضالع

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية ، اليوم الأربعاء، حملة اختطافات واسعة في صفوف التجار ومالكي المحلات التجارية في منطقة الفاخر غرب مدينة قعطبة شمال الضالع.

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وقالت مصادر محلية ان مسلحي مليشيا الحوثي اقدمو صباح اليوم على اطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي في سوق ومنطقة الفاخر باتجاه مالكي المحلات،التجارية وقاموا باختطاف عددا كبير من التجار.

واوضحت المصادر ان حملة الاختطافات جاءت لاجبار التجار على دفع ما يطلق عليه الحوثيين بالمجهود الحربي.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكاتها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.