قيادي جنوبي: حملات الإخوان لتشويه الإمارات لوقف حربها ضد الحوثي وداعش

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب كتبت- أماني عزام

قال العقيد علي شايف الحريري، ناطق المقاومة الجنوبية، إنه على مدار 4 سنوات الماضية يتحكم في شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي حزب الإخوان المسلمين الارهابي على حد قوله.

Advertisements

وأشار "الحريري" في تصريح خاص إلى أنه طوال هذه السنوات مارس حزب الإخوان الإرهابي شتى أنواع التعذيب بحق شعبنا في الجنوب وتنوعت هذه الممارسات بين حرب تعذيب المواطن في الجنوب بالخدمات وعمليات تفجير واغتيلات طالت قيادات أمن ومقاومة جنوبيين، بالإضافة إلى محاولة إذكاء الفتن وتغذيتها وايواء الارهابيين وتقديم مناخات مناسبة لهم من خلال خلق جناح عسكري في الجنوب موالي لهم .

وأكد ناطق المقاومة الجنوبية، أن أبناء الجنوب بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رفضوا هذه الممارسات وطردوا مليشيات الإخوان المسلمين الإرهابية.

ولفت إلى ءن دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة باقية في الجنوب ونحن الجنوبيين من يطالب ببقائها وطبيعي الشماليين لا يريدون الامارات في الشمال هذا شانهم كون الإمارات دورها معروف حاربت مليشيات الحوثي وحاربت داعش والقاعدة التي تتبع الإخوان المسلمين ومن الطبيعي أن يشن حزب الاخوان المسلمين حملات إعلامية ضد الامارات الشقيقة.