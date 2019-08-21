شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعلن رسمياً عن اول تحرك فعلي لطرد الامارات من التحالف العربي بقيادة السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير النقل اليمني صالح الجبواني أن الحكومة اليمنية توجهت بطلب للرئيس عبد ربه منصور هادي، يتضمن وقف مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي جرت في عدن وجنوب البلاد.





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وقال الجبواني في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الحكومة في بيانها أمس حملت المسؤولية الكاملة للإمارات عن كل ما يجري ورفعت رسالة للرئيس هادي بشأن إعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف العربي في اليمن".

وأضاف الجبواني: "في مرحلة لاحقة سنشتغل على ملفات سياسية وحقوقية وإنسانية وسنرفعها للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها، وكل ما فعلوه في اليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد ومحاولة اقتطاع أجزاء من أراضيه".

وأوضح الوزير اليمني: "المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبوظبي، لذلك هو أداة إماراتية مئة في المئة، والسؤال هو ماذا تريد الإمارات وماهي الخطوات التي تنوي القيام بها باتجاه التطبيع ومحاصرة ما حدث وعلاج آثاره حسب رغبة الأشقاء في السعودية أو التصعيد الذي سينسف الجهود السعودية ويقوض سيادة اليمن ووحدة أراضيها.."، مؤكدا "الإمارات المسؤول الأول والأخير عن كل شيء".