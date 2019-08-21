شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي سيقود المعركة العسكرية لإنهاء التمرد في عدن بعد إعلان التعبئة العامة..! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، أن الحكومة اليمنية ستعلن التعبئة العامة لمواجهة المجلس الانتقالي في الجنوب.

وقال الجبواني، في حديث أدلى به لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء: “بالعودة لبيان الحكومة بالأمس ليس أمامنا إلا مواجهة التمرد بكل ما نملك من قوة، وإعلان التعبئة العامة لأبناء اليمن وانخراطهم في هذه المعركة الوطنية الكبرى للحفاظ على اليمن ووحدته واستقراره، وتعليم المرتزقة وأسيادهم درساً لن ينسوه”.

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وأضاف الوزير اليمني: “الرئاسة اليمنية هي التي تقود المعركة العسكرية والسياسية على كافة الجبهات للحافظ على اليمن وإسقاط التمرد في عدن والانقلاب في صنعاء”.

كما لفت إلى أن “الحكومة اليمنية طلبت من مجلس الأمن والمجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهما إزاء ما تفعله الإمارات في جنوب اليمن”.

وشدد الجبواني: “سوف يتصاعد نشاطنا في الهيئات الدولية لوضع الدول الكبرى والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على اليمن، ووحدة أراضيه، وسيادته، للوصول لبناء الدولة اليمنية الاتحادية بـ6 أقاليم كما هو في مخرجات الحوار الوطني ومشروع دستور الدولة الاتحادية”.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في العاشر من أغسطس/ آب الجاري على عدن، بعد إحكام قبضتها على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش اليمني ومقر الحكومة، إثر مواجهات مع قوات موالية للرئيس هادي استمرت أربعة أيام خلفت نحو 40 قتيلا و260 جريحا، حسب الأمم المتحدة.