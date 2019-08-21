ورد للتو: قناة المسيرة توقف بث كافة برامجها الاخبارية وتعلن هذا الخبر العسكري العاجل (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اوقفت قناة المسيرة الاخبارية التابعة للحوثيين بث كافة برامجها الاخبارية لتعلن عن اسقاط طائرة امريكية ضخمة وبسلاح محلي كما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ9 بدون طيار تابعة في أجواء محافظة ذمار بصاروخ مناسب أصاب هدفه بدقة عالية. أخبار قد تهمك: Advertisements وأشار العميد سريع إلى أن الصاروخ الذي تم الاستهداف به تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي إن شاء الله.

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