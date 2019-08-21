شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــاجل: مقتل الذراع الأيمن للعميد طارق صالح قبل قليل اثناء تأديتة هذه المهمة (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة قيادي رفيع بالحرس الجمهوري إثر حادث مروري. وأوضحت المصادر في تصريح الى " المشهد اليمني " أن العميد الركن محمد حسين البخيتي قائد اللواء 62 حرس جمهوري السابق، نتيجة لحادث مروري في نقيل سمارة، الرابط بين محافظات ذمار واب والعاصمة صنعاء. أخبار قد تهمك: Advertisements جدير بالذكر أن اللواء الذي كان يقوده العميد البخيتي كان مرابطا بجبل الصمع، مديرية أرحب، شمال شرق العاصمة صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل: مقتل الذراع الأيمن للعميد طارق صالح قبل قليل اثناء تأديتة هذه المهمة (صورة + تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.