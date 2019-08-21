الأربعاء 21 أغسطس 2019 شطارة كتب Advertisements الخليج 365-عدن نفى القيادي في المجلس الانتقالي في عدن لطفي شطارة أن تكون المفاوضات في جدة هي لعودة الحكومة.

وقال شطارة: لن يتفاوض الانتقالي على عودة الحكومة التي عاثت فسادا وإرادت بشتى الوسائل إلى إشعال فتنة جنوبية جنوبية منذ ٢٠١٥ . وأضاف:" ولن يقبل الانتقالي بمناصب محاصصة ، فهدف الانتقالي هو تحقيق إرادة شعب يدركها الإقليم والعالم أيضا .. فلتكن مفاوضات جدة هي البداية وليس النهاية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شطارة: الانتقالي لن يتفاوض في جدة على عودة الحكومة إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.