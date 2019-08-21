محللون: الإصلاح حريص على بقاء المليشيا قوية ومسيطرة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص:

إلى جانب جمود جبهات القتال التي يديرها حزب الإصلاح في عدد من المحافظات اليمنية، توقفت العمليات الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



منذ ثلاثة أعوام، لم ينفذ تنظيما القاعدة وداعش عمليات في مناطق مليشيا الحوثي، وأيضا في مناطق سيطرة الإصلاح، كمأرب وغيرها، وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات والشكوك.

بتوجيه

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في السياق، يرى محللون سياسيون أن توقف العمليات الإرهابية بمناطق المليشيا لا يعود إلى قوة في الجانب الأمني، لأن نسبة الجريمة ارتفعت بشكل مسبوق في تلك المناطق.

ويوضح المحللون، في حديث إلى "الخليج 365"، أن التنظيمات الإرهابية تنشط وتتوقف عن النشاط بتوجيهات من جهات لها أهدافها.

وبحسب المحللين، فإن حزب الإصلاح لا يرى جماعة الحوثي عدوا يمكن أن يستخدم ورقة الإرهاب ضده.. مضيفين أن هذه الحقيقة يؤكدها الوضع العسكري في الجبهات المحسوبة عليهم، كجبهة نهم في صنعاء، وصرواح في مأرب، وقانية في البيضاء، إضافة إلى جبهات محافظة تعز.

ويقول المحللون، إن الإصلاح ينطلق من وهم مفاده أن القضاء على المليشيا الحوثية أو إضعافها، سيقدمه كهدف رئيسي تالٍ، ولهذا هو حريص على أن تبقى المليشيا قوية ومسيطرة، وعلى أن تبقى مناطقها خالية من عنف الإرهاب المزعج للغرب، على حد تعبيرهم.

ويرجِّح المحللون أن يكون الإصلاح قد وجه أذرعه الإرهابية بتجميد نشاطها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من أجل التركيز على مناطق الجنوب.