البنك الأهلي يناقش موازنته ومهام دوائره في عدن

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة من الإجتماع

كتب الخليج 365 - عدن

عقد مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني اجتماعا، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور محمد حسين حلبوب، وناقش مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالي 2019م.

Advertisements

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني سامي مكاوي، والقائم بأعمال مدير عام البنك أروى سليمان، ونائبي المدير العام للدوائر المساندة محسن الشبحي، والدوائر المصرفية علي موسى، ومدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعدن انتصار مرشد وسكرتير مجلس إدارة البنك بالتكليف أروى صالح، إلى تقرير حول شهادات أذون الخزانة وأرصدة الاحتياطي النقدي بالريال اليمني والدولار الأمريكي، ومشروع لائحة العمولات للبنك.

وركزت النقاشات أيضاً على قرار لجنة الأصول والخصوم رقم (21) لعام 2018م بشأن منح فائدة على الودائع بسعر فائدة أعلى من الفائدة الممنوحة على الودائع الثابتة بالدولار الأمريكي في حالات استثنائية ولكبار العملاء فقط، والبحث عن استثمارات في الداخل والخارج.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً من القضايا ذات الصلة بدائرة التدقيق الداخلي وتكنولوجيا المعلومات وسياسة الأمان والرقابة المالية والعمليات المصرفية ودليل الخزينة، وعدد من المذكرات الخاصة ببعض المهام ومنها تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال في البنك، إضافة إلى تعميم البنك المركزي اليمني بشأن تعيين مسؤول الامتثال.