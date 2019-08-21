البحسني يفتتح المبني الجديد لمكتب الشؤون القانونية ويطلع على سير العمل فيه

الأربعاء 21 أغسطس 2019 البحسني كتب الخليج 365 افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم المبنى الجديد لمكتب وزارة الشؤون القانونية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

Advertisements واطلع محافظ حضرموت على سير العمل في إدارات المكتب ومستوى انجاز المعاملات المختلفة، ليستمع بعد ذلك إلى شرح مؤجز من قبل مدير عام المكتب المحامي سالم كنيد العوبثاني عن الجهود التي تبذل من قبل الإدارة والطاقم في سبيل تحسين جودة العمل ومستوى الإنجاز وتهيئة الظروف الملائمة، شاكرا السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ البحسني على دعمها السخي واللامحدود لمكتب الشؤون القانونية وطاقمه العامل فيه. وجرى في ختام الافتتاح تكريم كادر المكتب بشهادات تقديرية وحوافز مالية. حضر الافتتاح رئيس محكمة الإستئناف بحضرموت القاضي هاشم الجفري ووكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية محمد باهبري وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

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