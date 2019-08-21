قيادي في الانتقالي يرد على السفير البريطاني.. ماذا قال

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365_عدن

رد القيادي في المجلس الانتقالي أحمد بن فريد على السفير البريطاني في اليمن "مايكل آرون" والتي دعا فيها المجلس الانتقالي الانخراط تحت مظلة الشرعية.

Advertisements

وقال بن فريد في رد على السفير البريطاني :" تصور سعادة السفير للحلول التي تحدث عنها يعني أننا نرهن حل قضيتنا لصناديق الإقتراع الشمالية وهو يعلم ان عدد سكان الجنوب يعادل ٢٥ % فقط من سكان الشمال".

واضاف :" وفي حال سرنا خلف هذا الحل فسوف نسلم بلادنا مرة أخرى للحوثي والإصلاح وغيرها من القوى السياسية لنتهي قضيتنا وهذا غير مقبول نهائيا.

واكد في تغريدة اخرى انه من المؤسف أن سفير اعرق دولة ديمقراطية يقول هذا الحديث الذي لا يستطيع قوله للصحافة البريطانية.