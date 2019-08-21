مصافي عدن تبدأ في ضخ الوقود لمحطات الكهرباء

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

بدأت مصافي عدن اليوم الاربعاء بضخ الوقود الى محطات الكهرباء لاستمرار توليد التيار الكهربائي.



وذكرت مصادر في المصافي في تصريحات صحفية أنه تم البدء بتفريغ الفين طن من الوقود الى خزانات شركة المصافي تمهيدا لتوزيعها على محطات الكهرباء.

وكان التفريغ قد تم من السفينة التي تم شرائها امس.