قبيلة المراشدة تحتفل بزواج 36 عريس وعروسة من أبنائها بمنطقة رأس محل بمديرية أرياف المكلا الأربعاء 21 أغسطس 2019 صورة من الحفل في جو فرائحي كبير أجتمعت فيها مختلف شرائح المجتمع الحضرمي وعدد كبير من الأهل والأصدقاء يتقدمهم العميد ركن عويضان سالم عويضان أركان المنطقة العسكرية الثانية و محمد عبد الملك بن مالك عضو مجلس النواب وعمر الجفري المدير العام لمديرية الريده و قصيعر والشيخ سعيد عوض البسيري والسيد المنصب أحمد حسن المحضار والمنصب الشيخ مبارك باعبود باوزير والسيد محسن علي المحضار والمقدم أحمد محمد مقداد والمنصب أحمد بن صالح العمودي والعميد محمد عمر اليميني رئيس شعبة الاستخبارات وعدد من مديرو عموم المكاتب التنفيذيه و المناصب و المقادمة و المشايخ و شخصيات دينيه واجتماعيه و وجهاء تلبية لدعوة المقدم سعيد نهيم بانهيم مقدم قبيلة المراشدة لحضور حفل زواج ابنائهم صباح يوم السبت الموافق 18 اغسطس 2019 بمنطقة راس محل بمديرية ارياف المكلا

Advertisements كان في مقدمة مستقبلي الضيوف المقدم سعيد بانهيم مقدم قبيلة المراشدة وعدد من الشخصيات والوجهاء الذي بدأت توافدها الي منطقة رأس محل في الصباح لتقديم التهاني والتبريكات بالزوامل التي عبرت عن تهانيها وتبريكاتها للعرسان وعلى حسن الاستقبال والتنظيم للعرس الجماعي كما قدمت التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية للمقدم سعيد نهيم بانهيم .

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