البحسني يطلع على مستوى الإنجاز في جسري حلة وابن سيناء ويوجه بسرعة التنفيذ

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على مستوى الإنجاز والعمل في جسري حلة وإبن سيناء المعلقين.

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جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها صباح اليوم، أشاد خلالها بجودة الأعمال الإنشائية المنفذة في الجسرين وسرعة التنفيذ في انجازهما خلال مدة زمنية قصيرة، مستمعا من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة العمودي اليمنية للمقاولات الشيخ عبدالقادر العمودي والمدير العام للمجموعة شفيق العمودي، لشرح عن ماتم إنجازه حيث أشارا إلى أنه قد تم إنجاز 90٪ من الأعمال الإنشائية بجسر حلة، و 70٪ من الأعمال الإنشائية في جسر ابن سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون دولار وبتمويل من قبل الصندوق العربي للإنماء بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مجموعة العمودي.

وفي سياق متصل قدمت مجموعة العمودي مجسما لمشروع جسر معلق بطول 2 كليومتر يبدأ من منطقة الغويزي شرقي مدينة المكلا وينتهي أمام محطة المنورة الكهربائية سيحل مشكلة الإختناقات المرورية وازدحام المركبات على المدخل الشرقي للمدينة بتكلفة تقديرية من 35 الى 40 مليون دولار.

ووجه محافظ حضرموت الجهات المعنية في الأشغال العامة والطرق والجسور والوحدة الفنية لإدارة المشاريع بمراجعة الدراسات الخاصة بمشروع الجسر المعلق والإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة به، مجددا اشادته بمجموعة العمودي والتزامها بإنجاز مشاريع ذات جودة عالية وبحسب المواصفات المطلوبة والتزامها بالمواعيد المحددة للإنجاز ومبادرتها في تقديم أفكار جديدة ونوعية في مجال الطرق والجسور.

رافقه في الزيارة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد باخلعة والمدير التنفيذي للوحدة الفنية لإدارة المشاريع بحضرموت الدكتور زكريا بكير.