البحسني يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير السوق الشعبي بالمكلا

الأربعاء 21 أغسطس 2019

تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير السوق الشعبي بالمكلا

كتب Advertisements الخليج 365 - المكـلا

وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بسرعة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير السوق الشعبي المحيط بمسجد جامع عمر وسط مدينة المكلا.



جاء ذلك عقب زيارة تفقدية قام بها محافظ حضرموت صباح اليوم للسوق الشعبي، شدد خلالها على الجهات المعنية في مديرية مدينة المكلا والأشغال العامة والطرق وشرطة المرور تقديم دراسة متكاملة تتضمن تحسين وتطوير البنية التحتية للسوق والشكل الجمالي للمحلات والأكشاك و آلية تنظيم حركة سير المركبات ووضع قوانين تضبط العمل والحركة فيه بحيث يصبح وجهة جمالية وسياحية جاذبة في مدينة المكلا.

حضر الزيارة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ونائب مدير الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل والمدير التنفيذي للوحدة الفنية لإدارة المشاريع بحضرموت الدكتور زكريا بكير وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية.