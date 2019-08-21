ما وراء قيام مليشيا الحوثي بتوسع عملية التجسس على مكالمات المواطنين؟

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب خاص_الخليج 365

توسع مليشيا ايران الحوثية من عمليات التجسس على المواطنين في المناطق المحتلة لا سيما صنعاء يعتبر انتهاك للأمن الشخصي للمواطنين وخصوصياته كأسلوب من أساليب إيران الامنية القمعية ضد المخالفين.



وكشفت معلومات خاصة عن قيام مليشيا ايران في صنعاء بتوزيع أجهزة تنصت والرقابة على مكالمات المواطنين الهاتفية وهي عملية غير مسبوقة ولم تكن تتواجد في اليمن لا قديما ولا حديثا.

وتعتمد مليشيا ايران على التنصت على جهاز ما يسموه بالأمن الوقائي وهو جهاز تستخدمه مليشيا الحوثي في المداهمات والضربات الاستباقية ضد المواطنين.

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وهذا الجهاز نفس قوات الباسيج الايرانية التي تستخدمها سلطات الملالي في الجرائم ضد المواطنين.

حراك شعبي:

وجاءت هذه الخطوات غير المسبوقة الحوثية في التنصت ضد المواطنين بعد معلومات تعتقدها المليشيا بأن هناك حراك شعبي بين المواطنين ضدهم.

ويبدي أبناء صنعاء التذمر من مليشيا ايران الحوثية ومن الفساد وجرائمها منذ اربعة سنوات.

وقامت المليشيا بنهب مقدرات البلد والسيطرة على اجهزتها لا سيما وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية، في فرض الرقابة والتنصت على خصومها ومعارضيها، ومارست عمليات اختطافات وخفاءات قسرية بناء على عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية.

وتركز المليشيا في التنصت على القيادات والشخصيات السياسية والناشطين بهدف تصفية الحسابات معهم في قضايا شخصية ومحاولة توريطهم في قضايا يتم من خلالها القضاء عليهم.