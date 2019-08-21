مسؤول إماراتي : حكومة هادي اصبحت عالة وخسارة فيها دولار واحد

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي
وجه مسؤول إماراتي رداً على بيان حكومة هادي بشأن مجريات الأحداث في عدن.
واشار عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مساء الثلاثاء 20 اغسطس/آب، الى ان بلاده تحارب من أجل ما اسماها “الشرعية”، منذ 5 سنوات، مؤكداً أن حكومة هادي خلال هذه المدة الزمنية تلقى بفشلها على الامارات -حد قوله.
واكد في تغريدات على ”تويتر“ ، ان ”حكومة هادي اصبحت عالة وتود اطالة الحرب، وخسارة فيها قطرة دم طاهرة وخسارة فيها دولار واحد ذهب لقيادتها الفاسدة.
وطالب قيادة بلاده ”بوقف مساعداتها واعادة جنودها من اليمن فورا“، واضاف ”من المؤسف ان تهاجم الحكومة الامارات دون وجه حق وتتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع اقوى حليف في التحالف من اجل استعادة الشرعية“.
وكانت حكومة المرتزقة اصدرت بيانا ، حملت فيه الامارات مسؤولية الاحداث في عدن، كما شكت دعم الامارات لانقلاب عدن الى مجلس الأمن الدولي.
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