مسؤول إماراتي : حكومة هادي اصبحت عالة وخسارة فيها دولار واحد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

وجه مسؤول إماراتي رداً على بيان حكومة هادي بشأن مجريات الأحداث في عدن.

واشار عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مساء الثلاثاء 20 اغسطس/آب، الى ان بلاده تحارب من أجل ما اسماها “الشرعية”، منذ 5 سنوات، مؤكداً أن حكومة هادي خلال هذه المدة الزمنية تلقى بفشلها على الامارات -حد قوله.

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واكد في تغريدات على ”تويتر“ ، ان ”حكومة هادي اصبحت عالة وتود اطالة الحرب، وخسارة فيها قطرة دم طاهرة وخسارة فيها دولار واحد ذهب لقيادتها الفاسدة.

وطالب قيادة بلاده ”بوقف مساعداتها واعادة جنودها من اليمن فورا“، واضاف ”‏من المؤسف ان تهاجم الحكومة الامارات دون وجه حق وتتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع اقوى حليف في التحالف من اجل استعادة الشرعية“.

وكانت حكومة المرتزقة اصدرت بيانا ، حملت فيه الامارات مسؤولية الاحداث في عدن، كما شكت دعم الامارات لانقلاب عدن الى مجلس الأمن الدولي.