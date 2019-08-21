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شاهد بالفيديو فتاة سعودية تصدم المواطنيين وتخلع العباءة وتتجول بملابس “فاضحة” في شوارع الرياض وتقول ولي العهد “سمح لي”!

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لكي تثبت أن ولي العهد السعودي ، كان “صادقاً” حينما قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)، خرجت فتاة سعودية بملابس “متحررة” تتجول في شوارع العاصمة الرياض، في مشهد غير مألوف في بلد ترتدي فيه النساء النقاب والعباءات.

وقالت الفتاة “مناهل العتيبي” في تعليقٍ أرفقته بفيديو لها وهي تتجول بملابسها “المتحررة” في الشارع، إنها تنقّلت في شوارع وحارات الرياض ولم يعترض على ما تقوم به أي دورية أمنية أو أي شخص.حسب قولها

 

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أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي إكتشفت إن النظام فعلاً تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير pic.twitter.com/3G3MLPnsPU

— مناهل العتيبي ولية أمر نفسها . (@1994_thefreedom) August 19, 2019
">

مناهل العتيبي ولية أمر نفسها [email protected]_thefreedom

 

 

أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي إكتشفت إن النظام فعلاً تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير

 

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وأضافت: “أقصى طموحاتي كانت إني أكون مواطنة من الدرجة الاولى والحين اقدر اقولكم بكل سعادة وأتباهى اغلب طموحاتي تحققت! قيادة وقدت ولاية وسقطت وبدون عبايه طلعت”.

هذي أقصى أحلامك وطموحاتك؟ تتمشين بدون عباية؟

— i Am not Remaz (@ceverkara) August 19, 2019
">

i Am not [email protected]

 · 

 

هذي أقصى أحلامك وطموحاتك؟ تتمشين بدون عباية؟

أقصى طموحاتي كانت إني أكون مواطنة من الدرجة الاولى والحين اقدر اقولكم بكل سعادة وأتباهى اغلب طموحاتي تحققت! قيادة وقدت ولاية وسقطت وبدون عبايه طلعت.

— مناهل العتيبي ولية أمر نفسها . (@1994_thefreedom) August 19, 2019
">

مناهل العتيبي ولية أمر نفسها [email protected]_thefreedom

 

أقصى طموحاتي كانت إني أكون مواطنة من الدرجة الاولى والحين اقدر اقولكم بكل سعادة وأتباهى اغلب طموحاتي تحققت! قيادة وقدت ولاية وسقطت وبدون عبايه طلعت.

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مشاهدة تغريدات مناهل العتيبي ولية أمر نفسها . الأخرى

 

لكنّ مغرّدين قابلوا ما قامت به الفتاة “العتيبي”، بوابلٍ من التعليقات الرافضة للتصرّف، ملقين باللوم على ولي العهد السعودي الذي غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقابل اعطاء كامل الحرية لهيئة الترفيه التي حلّت مكانها لإقامة حفلات ونشاطات يرى فيها كثيرون أنها تتجه بالمملكة نحو العلمانية والتحرر.

أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي إكتشفت إن النظام فعلاً تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير pic.twitter.com/3G3MLPnsPU

— مناهل العتيبي ولية أمر نفسها . (@1994_thefreedom) August 19, 2019
">

مناهل العتيبي ولية أمر نفسها [email protected]_thefreedom

 · 

 

أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي إكتشفت إن النظام فعلاً تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير

 

عيب لمن الاجنبيه تحترم ثقافه البلد و تلبس عبايه بدون طرحه وبنت البلد ماتحترم ثقافه اهلها وناسها انا غير محجبه و لكن من غير اللائق اني اطلق بهالمنظر عشان احس بحريتي واضايق ناس في حالها يزعجها منظري بهالشكل في بلد محافظ و لنا في بنات الامارات قدوه الاكثر انفتاح بس محترمات ثقافتهم

— ﮼قهوه 🇸🇦⛺️ (@qahwah00) August 19, 2019
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﮼قهوه  Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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