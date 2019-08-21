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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو فتاة سعودية تصدم المواطنيين وتخلع العباءة وتتجول بملابس “فاضحة” في شوارع الرياض وتقول ولي العهد “سمح لي”! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لكي تثبت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان “صادقاً” حينما قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)، خرجت فتاة سعودية بملابس “متحررة” تتجول في شوارع العاصمة الرياض، في مشهد غير مألوف في بلد ترتدي فيه النساء النقاب والعباءات.
وقالت الفتاة “مناهل العتيبي” في تعليقٍ أرفقته بفيديو لها وهي تتجول بملابسها “المتحررة” في الشارع، إنها تنقّلت في شوارع وحارات الرياض ولم يعترض على ما تقوم به أي دورية أمنية أو أي شخص.حسب قولها
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شاهد بالفيديو فتاة سعودية تصدم المواطنيين وتخلع العباءة وتتجول بملابس “فاضحة” في شوارع الرياض وتقول ولي العهد “سمح لي”!
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وأضافت: “أقصى طموحاتي كانت إني أكون مواطنة من الدرجة الاولى والحين اقدر اقولكم بكل سعادة وأتباهى اغلب طموحاتي تحققت! قيادة وقدت ولاية وسقطت وبدون عبايه طلعت”.
لكنّ مغرّدين قابلوا ما قامت به الفتاة “العتيبي”، بوابلٍ من التعليقات الرافضة للتصرّف، ملقين باللوم على ولي العهد السعودي الذي غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقابل اعطاء كامل الحرية لهيئة الترفيه التي حلّت مكانها لإقامة حفلات ونشاطات يرى فيها كثيرون أنها تتجه بالمملكة نحو العلمانية والتحرر.