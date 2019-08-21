شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خلال لقائه سفيري أمريكا وبريطانيا.. البركاني حذر من مخاطر أي محاولات لتشطير اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements ستقبل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني سفيري المملكة المتحدة مايكل آرون والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير.



واستعرض البركاني التطورات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي عدن وأبين.. مشيرا الى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتجاوز ما جرى .. مشيدا بالدور الذي تقوم به السعودية لاحتواء وإنهاء تداعيات التمرد على الدولة في المحافظتين من قبل مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي.



وحذر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني من مخاطر أي محاولات لتقسيم أو تشطير اليمن وما سينتج عنها من آثار وتداعيات ستنعكس سلبا على المستوى المحلي والإقليمي.



وأكد أن ما يجري في محافظة أبين هو محاولة لتعطيل الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لاحتواء الوضع بمحافظة عدن.



وشدد البركاني على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في اليمن.. لافتا الى ضرورة قيام المبعوث الأممي لليمن بتحريك العملية السياسية بصورة فاعلة وتحديد فترة زمنية لتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وإنهاء معاناة اليمنيين جراء الممارسات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية.



من جانبها أكدت السفيران الأمريكي والبريطاني اهتمام بلديهما البالغ بالشأن اليمني وموقفهم الثابت مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره.



كما عبروا عن إدانتهم لما حدث في محافظة عدن، مؤكدان مواقفهما الثابتة إلى جانب الشرعية الدستورية وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

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