عـــــاجل: قبل قليل الديوان الملكي يعلن تعرض الملك لأزمة صحية خطيرة وأنباء عن وفاته.. والشعب يخرج الى الشوارع

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف وزير شؤون الديوان الملكي الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله شرار، تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا أنه تعافى من عارض صحي ألم به.

وأشار شرار، إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجرها أمير الكويت (90 عاما) جاءت إيجابية.

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كـــــــــــونا KUNA

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@kuna_ar

وزير الديوان الأميري بالانابة: سمو أمير البلاد يتعافى من العارض الصحي الذي تعرض له سموه http://kunanews.net/V9x930pnfYN #كونا #الكويت

(م.ث)

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٧:٥٨ م - ١٨ أغسطس ٢٠١٩

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٢٤٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وزير الديوان الأميري بالانابة: سمو أمير البلاد يتعافى من العارض الصحي الذي تعرض له سموه https://t.co/2jko8h3DsR#كونا #الكويت

(م.ث)

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 18, 2019

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت “تعافى من العارض الصحي، وأنه الآن في حالة صحية طيبة”.





وتفاعل العديد من النشطاء مع الخبر وتمنوا لأمير الكويت موفور الصحة والعافية.



NUKS-USA

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@NUKSUSA

يتمنى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية دوام الصحة والعافية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد تعافيه بفضل الله من العارض الصحي الذي تعرض له.#NUKS19#NUKSUSA

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١١:٠١ م - ١٨ أغسطس ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

٢٦ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

يتمنى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية دوام الصحة والعافية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد تعافيه بفضل الله من العارض الصحي الذي تعرض له.#NUKS19#NUKSUSA pic.twitter.com/R2bHNbKvJX

— NUKS-USA (@NUKSUSA) August 18, 2019

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